大相撲の中村部屋が２３日、今年から宿舎を構える大阪・泉大津市内で餅つきを行った。特製のちゃんこ、ぜんざいをふるまい、集まったファンと交流した。ちゃんこ交流会は当初１５００人の来場を見込んでいたが、想定を上回る約３０００人が来場。会場内は多くのお客さんでにぎわった。師匠の中村親方（元関脇・嘉風）が部屋を創設して２年目の大阪場所は、宿舎を泉大津市内に移した。イベントには同市の南出賢一市長も参加し