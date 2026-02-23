山崎カメラマン「岡谷市川岸で大きな火災が発生しています。複数の住宅が延焼中です」建物から勢いよく噴き出す炎。23日午前3時すぎ、長野県岡谷市川岸東の湯本邦宜さんの住宅で「火が出ている」と消防に通報がありました。火は約6時間後に消し止められましたが、住宅2棟と空き家1棟が全焼。警察によりますと焼け跡から男女合わせて2人の遺体が見つかりました。火元とみられる住宅に暮らす、70代の湯本さんと妻と連絡が取れていな