日曜劇場「リブート」（TBS系）の第5話が、22日に放送された。本作は、最愛の妻の死をめぐってうそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒濤のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。鈴木亮平が善良なパティシエと悪徳刑事という2人の主人公を演じる。（＊以下、ネタバレあり）本物の儀堂（鈴木）を追うため、早瀬（鈴木亮平=二役）と一香（戸田恵梨香）はついに手を組む。だが、儀堂の背後