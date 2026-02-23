2024年に放送されたNHKの連続テレビ小説「虎に翼」。女性として日本で初めて法曹界に飛び込んだ佐田寅子（伊藤沙莉）の歩みを描いた物語は大きな反響を呼ぶと共に、第62回ギャラクシー賞テレビ部門大賞に輝くなど、高い評価を受けた。そのスピンオフ作品「山田轟法律事務所」が3月20日よる9時30分、NHK総合で放送される。今回の主人公は、寅子の明律大学女子部時代の同期生・山田よね（土居志央梨）。彼女が轟太一（戸塚純貴）