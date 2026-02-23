神通川流域で発生した公害病、イタイイタイ病の風化を防ぐとともに、環境への取り組みを進めようと、小学生を対象にした作文コンクールの表彰式がおととい、富山市で行われました。意見交流会では、私もコーディネーターとして参加しました。小学生がイタイイタイ病と向き合う姿勢や、富山の豊かな自然環境を守るため考えていることに触れた貴重な時間でした。この作文コンクールは「神通川流域カド