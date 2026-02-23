J2のカターレ富山はきのう徳島に逆転勝利し、今シーズン初の2連勝を飾りました。J2・J3百年構想リーグ。J2のカターレ富山はきのう、J2の徳島と対戦しました。序盤、先制を許したカターレでしたが前半15分、フォワードの古川が2試合連続となるゴールを決め同点に追いつきます。さらに後半34分。新加入のチョン・ウヨンが相手の壁の間を抜く技ありのフリーキックを決めゴール