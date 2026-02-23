日本中が熱狂したミラノ・コルティナオリンピックは日本時間のきょう未明に閉幕しました。おととい土曜日には富山市出身の廣瀬崚選手が県勢最後となる出場種目に挑みました。県勢最後の出場種目となったのはクロスカントリースキー男子50キロクラシカルです。ここまで2種目に出た富山市出身の廣瀬崚選手は最も過酷と言われる50キロのレースに挑みました。ゼッケン35番の廣瀬は序盤から苦しい展開となります。廣