コロナ禍のため途絶えていた北陸と四国を直接結ぶルートが、およそ6年ぶりに復活です。香川県のバス会社が今月20日から富山駅発着の夜行高速バスの運行をスタートさせました。エンジン音「ブロロロ」先週金曜日の夜富山駅に到着したのは夜行バス「コトバスエクスプレス北陸便」です。香川県のバス会社「琴平バス」が運営し、富山・金沢・福井の各県と四国徳島・高松を結びます。徳島で乗り換えると、さらに高知と松山