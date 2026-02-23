2011年2月22日に発生したニュージーランド地震から今年で15年です。地震があった日にあわせ、生徒12人が犠牲となった富山市の富山外国語専門学校で、きのう追悼の集いが行われました。「黙とう」地震が発生した日本時間の午前8時51分、参列した遺族や学校関係者が黙とうを捧げました。今回の追悼の集いは、コロナ禍前と同じように生徒たちが参加して開かれました。ニュージーランド地震では、富山外国語専