この3連休、大勢の客でにぎわっていたのは、埼玉・狭山市に4日前にオープンしたばかりの「角上魚類 狭山店」です。実はここ、周辺4km圏内に15の店舗がひしめき合うスーパー激戦区。そこに参入した新店舗で多くの来店客が買い求めていたのは、新鮮な海鮮です。人気商品の「中トロ入10貫」1パック1200円の売り場にカメラを設置させてもらうと、開店から売り場へ直行する人の姿が。その後、続々と客が集まり、商品を次々かごの中へ入