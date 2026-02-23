【ポイント】・「春一番」の季節外れの暖かさは長続きせず。・天気は西から下り坂。24日（火）の午後は西日本で雨。夜は東日本でも所々で雨。・25日（水）は、水不足の地域にとっては恵みのまとまった雨に。・気温は下がる傾向だが、24日（火）は平年より高い所が多い。・3月1日（日）は行楽日和だが、スギ花粉はピークに。【全国の天気】「春一番」がもたらした季節外れの暖かさは長くは続かず、気温は下がる傾向です。24日（火）