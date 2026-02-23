AKB48の「ベビーフェイスなお姉さん」として知られる郄橋彩音さんの1st写真集（撮影：佐藤容平、税別3000円）が2月28日、秋田書店よりリリースされます。東京湾を臨む都心のスタジオと日本屈指の美しいビーチが広がる宮古島を舞台に、郄橋さんが日常と非日常をめぐるファンタジックな一冊となっています。【写真】透き通るような素肌の郄橋彩音さん都内撮影では、大手町のビル群を望む雄大なオーシャンビューの