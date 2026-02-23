６つの市町村が合併して新たに誕生した群馬県渋川市が２０年を迎え、約７５０人が出席して記念式典が開かれました。 新生・渋川市は、２００６年２月に６市町村が合併して誕生し、ことし２０周年を迎えました。記念式典には市や旧町村の関係者ら約７５０人が出席し、星名市長は地域コミュニティの充実や市役所新庁舎建設への意欲を示した上で、今後の市政発展への思いを語りました。 また、市の発展に貢献したとして、自治会連合