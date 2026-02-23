女子プロゴルファー、澁澤莉絵留選手が地元群馬県太田市でトークショーを開き、「初優勝を届けたい」と抱負を語りました。 このトークショーは太田市内のファンなどでつくる「莉絵留プロを支援する会」が開いたものです。澁澤莉絵留選手は現在２５歳、プロ７年目の今年、ツアー初優勝を目指します。 昨シーズンは筋力アップに力を入れたという澁澤選手は、「飛距離がまだ伸びていて、