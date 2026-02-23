県文学賞の今年度の受賞者６人による講演会が群馬県高崎市で開かれました。 この講演会は、県文学賞の受賞者に作品の解説や自身の文学人生を語ってもらおうと、毎年開かれているものです。２３日は、短歌や俳句など今年度の受賞者６人が登壇しそれぞれテーマごとに講演しました。 短歌の受賞者・設楽春樹さんは、妻を亡くしてから短歌をはじめ、もうすぐ４年になると紹介し、亡き妻との対話など作品への想いを語りました。