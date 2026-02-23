塩分の取りすぎを防ぎ健康寿命を伸ばしてもらおうと群馬県前橋市内でイベントが開かれ、訪れた人たちがおいしく減塩するコツを学びました。 このイベントは健康長寿社会の実現に向けて、県が減塩を推進する企業と協力して初めて開いたものです。会場にはブースが出展し食育や減塩についてＰＲしました。 また、減塩について考えてもらおうと体操のお兄さんとして知られる小林よしひささんや、野菜ソムリエ上級プロの竹下裕