受験生への贈り物として人気のカーネーションの出荷が群馬県前橋市の生産農家で最盛期を迎えています。 このカーネーションは、受験シーズンに満開を迎え、枯れても落ちないことから、「応援花」という名前で受験生への贈り物として人気を集めています。前橋市粕川町の生産農家、星野晃正さんのハウスでは出荷作業が最盛期を迎え、メッセージが書き込める札の取り付けや、袋詰めが行われてい