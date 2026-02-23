日本三大だるま市の一つ、毘沙門天大祭が2月23日から静岡県富士市の妙法寺で始まりました。 【写真を見る】日本三大だるま市の一つ「毘沙門天大祭」の様子 妙法寺は、開運の守護神である毘沙門天像が祀られています。毎年、旧暦の1月7日から9日にあたる3日間は、毘沙門天の神様が人々の願いを聞いてくれるとされていることから、毘沙門天大祭が開かれています。 境内には約40のダルマ店が軒を連ね、全国から集まった出仕僧が、