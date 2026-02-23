プロ野球2軍・ファームリーグ参入3年目となるハヤテベンチャーズ静岡。 【写真を見る】JR静岡駅北口地下広場「しずチカ」に設けられた特設ステージで行われたプロ野球・「ハヤテベンチャーズ静岡」の出陣式 約1か月後の新シーズン開幕に向けた出陣式が開かれ、集まったファンに向けて直接、意気込みを伝えました。 JR静岡駅北口地下広場「しずチカ」に設けられた特設ステージで行わ