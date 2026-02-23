実業家・堀江貴文氏（53）が手がける配信サービス「ZATSUDAN」の公式YouTubeチャンネルが23日までに更新。参議院においての自民党の動きについて言及する場面があった。8日の衆院選で歴史的大勝を収めた自民党。堀江氏は「でも、参議院は自民党と維新を合わせても過半数にいかないんですよ。これはあと2年間同じですから」と切り出す。「ってことは3票足りないんですよ。たぶん無所属を切り崩していくと思うんですけど、1人