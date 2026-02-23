１７日間にわたる熱戦の幕が閉じたミラノ・コルティナ五輪。国別のメダル獲得数ランキングは、ノルウェーが金、銀、銅の合計４１個で３大会連続のトップに輝いた。３３個の米国が２位で続いたが、３位以降では、日本が史上最多２４個で躍進しただけでなく、あの大国の不在もあって過去の大会から変化が見られた。（デジタル編集部）国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の公式サイトによると、ノルウェーは、ノルディックスキー距