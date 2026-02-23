熊本競輪場で14年ぶりのG1開催、26年最初のG1「第41回全日本選抜競輪」の決勝戦が23日、12Rで行われ、脇本雄太（36＝福井・94期）が寺崎浩平の先行に乗って番手捲りでV。昨年に続く連覇を達成し、賞金4490万円（副賞含む）と、「KEIRINグランプリ2026」（12月30日、いわき平）の切符を一番乗りで獲得した。この優勝で“Wグランドスラム”にリーチ。あとは競輪祭を残すのみとなった。脇本マークの古性優作が2着。2車単は1番人気の