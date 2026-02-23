１月にＴＢＳを退社した良原安美アナウンサーが２３日、ＳＮＳを更新。アパレルブランドを立ち上げることを発表した。「実はこの度、アパレルブランドを立ち上げることになりました！ＹＡＮＭＩ．（ヤンミ）というブランドです」と報告。「アナウンサーとして沢山の方にお会いし、沢山の方に観ていただく時、どんな装いが良いか。失敗したりもしながら私なりに考えてきました。誰かと話す時、食事の時、写真を撮る時も、顔周り