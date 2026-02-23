レイズから巨人に移籍したフォレスト・ウィットリー投手（２８）が２３日のオープン戦・楽天戦（那覇）に先発し、実戦デビュー。予定通りの１イニングを無安打無失点に抑えた。ウィットリーは、初回先頭の佐藤をカットボールで遊ゴロに打ち取ると続く中島を見逃し三振、浅村は直球で中飛に打ち取り三者凡退。ストレートの最速は１５５キロだった。登板後は「いつも以上に緊張感がありました」としつつ「結果がよかったので満