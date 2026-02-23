【その他の画像・動画等を元記事で観る】ReoNaが、2026年3月7日（土）に開催する故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』をYouTube LIVEにて生配信することが発表された。本公演は、ReoNaにとって自身初となる故郷・奄美大島での凱旋フリーライブ。この日は奄美の海を臨む特設ステージで同日3月7日に配信される新曲「結々の唄（ゆいゆいのうた）」が初披露される予定だ。新曲