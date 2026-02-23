コンサート中に大地震が発生したことを想定した訓練が、佐賀市で行われました。23日午後、佐賀市のホールでは地元のオーケストラのメンバーによるコンサートが開かれました。観客が演奏に聴き入るなか、開始からおよそ1時間後、避難訓練が始まりました。■アナウンス「訓練、訓練。」訓練は、佐賀県南部を震源とする震度6の地震の影響で、施設で火災が発生したとの想定です。観客たちはスタッフの誘