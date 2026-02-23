東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【概況・22日（日）の最高気温】22日は九州北部で春一番が吹き、最高気温が25℃に迫るほどの暖かさとなりました。春の訪れを感じられる3連休となりましたが、天気図を見ても季節の進みが感じられます。【天気図】24日（火）の天気図を見ると、長く伸びた前線が日本列島に近づく見込みです。この前線は停滞前線といい、春から夏に向かう時は梅雨前線、夏から秋