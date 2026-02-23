脳波測定器をめぐるウソの投資話で女性から現金をだまし取ったとして、名古屋の会社社長ら2人が再逮捕されました。守山区の会社社長・菱川博行容疑者(61)ら2人は3年前、「脳波測定器を購入すれば、運用してレンタル料を支払う」などとウソを言い、豊田市の女性(66)から現金およそ2600万円をだまし取った疑いが持たれています。警察は、2人の認否を明らかにしていません。菱川容疑者は全国でセミナーを開いて勧誘を繰