ドル指数低下、米関税めぐる不透明感で＝ロンドン為替 週明けはドル指数が低下している。トランプ関税をめぐる一連の動向がドル売り圧力となっている。ドル指数は先週末終値９７．７９６からやや低下して始まり、アジア午前には９７．３５５まで安値を広げた。しかし、その後は下げ一服となり、足元では９７．５９付近で推移している。 ※先週末（2026年2月20日）に米連邦最高裁が「相互関税」を違憲とする判断を下した