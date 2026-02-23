宝塚歌劇団は２３日、１１１期生（研究科１年）３９人の組配属を発表した。１１１期生は昨年３月に宝塚音楽学校を卒業。昨年４〜６月の星組宝塚大劇場公演「阿修羅城の瞳」「エスペラント！」で初舞台を踏み、以降は３班に分かれ、月、雪、星、宙の各組で組回り生として研さんを積んでいた。音楽学校を首席で卒業し、今年の阪急阪神の初詣ポスターモデルを務めた男役の千隼悠は雪組に、次席の瑠希友杏は月組に、それぞれ配属