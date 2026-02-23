今年１月にＴＢＳを退社した元アナウンサーの良原安美さんが２３日に自身のインスタグラムを更新し、アパレル業界に転身したことを報告。自身のブランド「ＹＡＮＭＩ．（ヤンミ）」を立ち上げたと伝えた。「実はこの度、アパレルブランドを立ち上げることになりました！ＹＡＮＭＩ．（ヤンミ）というブランドです」と報告。「アナウンサーとして沢山の方にお会いし、沢山の方に観ていただく時、どんな装いが良いか。失敗したり