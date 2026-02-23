ネパールで23日、バスが川に転落して19人が死亡し、日本人1人を含む25人がケガをしました。地元メディアによりますとネパール中部のダディンで23日の未明、バスが道路を外れて、およそ200メートル下の川に転落しました。この事故でイギリス人を含む19人が死亡、25人がケガをしました。現地の大使館によりますと、ケガ人の中に日本人が1人含まれていますが連絡は取れていて命に別条はないとみられています。このバスには外国人を含