3連休最終日の23日、首都圏の各高速道路の渋滞は夜になっても続いています。日本道路交通情報センターによりますと午後6時半時点で、東名高速・上り線は、乗用車同士の事故が起きているため綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に23キロの渋滞となっているほか、東北道・岩槻インターチェンジ付近を先頭に33キロ、関越道・高坂サービスエリア付近を先頭に22キロ、中央道・小仏トンネル付近を先頭に17キロと上り線での渋滞が今も