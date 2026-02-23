俳優の菅野美穂、山時聡真が23日、都内で行われた映画『90メートル』（3月27日公開）舞台あいさつ付き完成披露上映会に登壇した。菅野のまさかの行動に会場が爆笑に包まれる場面があった。【集合ショット】映画『90メートル』キャスト集結山時聡真、菅野美穂、西野七瀬、菅野美穂ら本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した