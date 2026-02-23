第1子妊娠中のモデルでタレントの藤田ニコル（28）が23日、自身のインスタグラムを更新。子供の性別が女の子であることを報告した。藤田は「性別発表」と書き出し、「ジェンダーリビールケーキ」おなかの中の赤ちゃんの性別を明かすお祝いの様子を投稿。「boy or girl…？」。藤田がピンクのドレスを着てドキドキしながらケーキにスプーンを入れると、中からピンク色のクリームが現れ、女の子であることが判明し、「予想は当