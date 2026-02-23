ルミネtheよしもとは、「25周年記念キャンペーン」を4月1日〜30日に開催すると発表した。【画像】ルミネtheよしもと「25周年記念キャンペーン」一覧ファンと一緒に作り上げるメッセージパネルの設置や、全25組が出演するスペシャルライブなど、25周年にふさわしいスペシャルな企画を多数用意する。■みんなで咲かせる！ルミネの桜25周年を迎えるルミネtheよしもとへの想いを桜の花びら型のメッセージカードに書き込んで、劇場