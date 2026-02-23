23日に66歳の誕生日を迎えた天皇陛下が、皇后さまと共に上皇ご夫妻に挨拶されました。天皇皇后両陛下は、午後4時ごろ、上皇ご夫妻に誕生日の挨拶をするため、お住まいの仙洞御所を訪問されました。車の窓を開け沿道に集まった人たちに笑顔で手を振られました。23日午前には、皇居で天皇誕生日の一般参賀が行われました。天皇陛下「日ごとに春に向かっているのを感じます。皆さん一人ひとりにとって穏やかな春となるよう願っており