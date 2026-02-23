この3連休は、土日は暖かく良い天気でしたが、それに比べ最終日のきょうは寒く感じましたし雲が広がりました。前線や湿った空気の影響をうけたためです。あすは晴れる見込みですが夜遅くには雨となりそうです。きょうの最高気温は富山市で未明に16.6度など各地で夜中のうちに16度台から19度台を観測しました。その後気温が下がり、最低気温は富山市で8.9度、高岡市伏木で8度ちょうどでした。きょうまでに比べあす朝は気温が低くな