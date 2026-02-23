三重県鳥羽市沖で２０日、貨物船「新生丸」が遊漁船「功成丸」に衝突し、釣り客２人が死亡、１０人が重軽傷を負った事故で、国の運輸安全委員会は２３日、船舶事故調査官ら３人を追加で派遣し、計５人で２２日に引き続き現地調査を行った。この日は鳥羽市の中之郷岸壁に停泊する新生丸の航海計器から位置情報などのデータを収集したり、台船上に引き揚げられた功成丸の船尾部分を３Ｄスキャナーで撮影したりしたほか、功成丸関