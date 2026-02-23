グラビアアイドル水咲優美（29）が23日までにインスタグラムを更新。水着姿を公開した。水咲は「これまたすんごい水着ですこと！布が足りるわけなかった！」とつづり、ひもビキニ姿を公開した。この投稿に「ギリギリをゆく優美ちゃんかっこいい！」「お見事」「本当にすんごい水着いやあぶない水着ですね」「肌が綺麗だわ」「はみにゅうやば〜」などのコメントが寄せられている。