J2・J3百年構想リーグで戦うカマタマーレ讃岐は、きのう（22日）、ホームでアルビレックス新潟と対戦しました。 今季J1から降格した新潟をホームに迎え撃ったJ3のカマタマーレ讃岐。格上のJ2の相手に対し、序盤から積極的にボールを保持し、攻勢に出ます。しかし、前半33分中央の空いたスペースを使われ、先制を許すと後半立ち上がりにも失点。2点を追いかける展開の中、チャンスは創