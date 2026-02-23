ドラマみたいなシチュエーション▶▶この作品を最初から読む同じ物語が別視点で語られるとき、もう1つの恐ろしい真実が浮かび上がる。職場のきれいな先輩に淡い恋心を抱く男性社員。彼女は頼りがいがあり、擦れておらず清楚、まるで天使のような女性…。大人になってからの初恋は切ないながらも、先輩の様子から「相思相愛かも」と男性は嬉しく思っていました。しかしそんな彼の思いも、先輩視点でエピソードが語られる