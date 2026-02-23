バーミンガムのFW古橋亨梧は公式戦３試合出番なしの後、２戦続けてメンバー外となった。約１か月間もピッチに立てず、出場時間が激減しているなか、浮上したのが３月26日まで移籍市場が開いているMLS（メジャーリーグサッカー）行きだ。単なる噂ではないようだ。地元メディア『Birmingham World』によれば、バーミンガムのクリス・デイビス監督は、退団の可能性に含みを残した。「（MLS移籍について）話は出ている。私の立場