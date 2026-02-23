鈴木憲和農林水産大臣が自身が会長を務める自民党県連の支部長・幹事長会議に出席し衆院選での大勝について「謙虚に受けとめて地道な活動を大事にしていく」と総括しました。 【写真を見る】「謙虚に受けとめ地道な活動を大事に」鈴木憲和農林水産大臣が自民党県連の支部長・幹事長会議に出席し衆議院選挙を総括統一地方選に向けSNS活用と候補者擁立を強化 鈴木さんはおととい、衆院選後初めて開かれた自民党県連の支部長・幹