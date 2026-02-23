フェイエノールトは２月22日、テルスターを相手に２−１の勝利を収め、これで３連勝。３位NEC、４位アヤックス（ともに勝点43）に対して勝点５差を付けたフェイエノールトは来季のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズへのストレートインを目ざし、２位固めに入った。今季、好スタートを切ったフェイエノールトは９月から11月上旬にかけて首位に立った。そんな彼らに暗雲が立ち込めたのは10月26日に行なわれた第10節のPSV戦