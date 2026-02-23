川棚町で23日昼すぎ、竹やぶが焼ける火事がありました。 ケガ人はいませんでしたが、出火当時、川棚町には「林野火災注意報」が発令されていたということです。 23日午後0時40分ごろ、川棚町で「炎と煙が見える。竹が燃えている」と複数の通報がありました。 警察や消防によりますと、60代の男性が切った竹を燃やしていたところ、火が竹やぶに燃え移ったということです。 火は約1時間半後に消し止められ、ケガ人はいませんでし