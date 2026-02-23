オリックスは今春キャンプ第6クール最終日を迎え、練習後にチーム全体で手締めを行った。選手会長の若月が侍ジャパン合宿に参加しているため、副会長の左腕・山田が音頭を取り「ここからが本当の勝負です。今年は優勝します。一年間ブレずに、チーム全員で戦いましょう」とあいさつ。17年目左腕は所々で言葉に詰まりながらも一本締めを行い、岸田監督は「昨日の夜から緊張していたみたいですけど。練習しすぎて言葉が出なくなっ