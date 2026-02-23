男性5人組「M！LK」の吉田仁人が23日、都内で「レコメン！税理士記念日フェア」でMCを務めた。ゲストには、親交があるお笑いコンビ「なすなかにし」が登場。大ブレークを果たしたM！LKの活躍ぶりに中西茂樹は「紅白まで出ちゃってちょっとびっくりしている」と驚きを話した。一方の那須晃行は「初めて会ったときから素敵な方と分かっていた。そりゃこうなるよね（と思う）」と納得の表情だった。「イイじゃん」の「ビジュイ