男性5人組「M！LK」の吉田仁人が23日、都内で「レコメン！税理士記念日フェア」でMCを務めた。文化放送「レコメン！」の木曜パーソナリティーを2023年から務めている。グループはNHK紅白歌合戦に出場するなど、大ブレーク中。自身の現状について「勢いが凄いグループなのですが、いろんなことで期待感とか、いろんなものを試されてしまう現状かなと思う」と冷静に分析した。その中で「レコメン！」は安心できる場所のよう