大阪・梅田で貴金属やバッグなど数十点が盗まれる窃盗事件がありました。事件が起きたのは、大阪市北区の阪急「大阪梅田駅」近くにあるブランド品の買取販売店です。23日午前5時すぎ、防犯センサーが反応したと警備会社から警察に通報がありました。警察が駆け付けたところ、店のガラスが外側から割られていて、店内の防犯カメラには、何者かが1人でショーケースのガラスを割って貴金属やブランドバッグなど数十点を盗む様子が映っ